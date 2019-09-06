Кубань стала лидером в ЮФО по обороту торговли и общепита

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-06T12:36:39+03:00

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Краснодарский край стал лидером в ЮФО по обороту торговли и общепита. Доля оптовой торговли организаций Кубани в общем обороте ЮФО составляет 42,4 процента.

- В бюджет региона за 7 месяцев поступило 22,9 миллиарда рублей налогов от предприятий потребсферы. Это на 7,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Одним из положительных факторов покупательной активности населения являются относительно стабильные цены. На продовольственную группу товаров по сравнению с предыдущим месяцем цены снизились на 0,1 процент, на другие виды продукции - увеличились на 0,02 процента.

Объем бытовых услуг населению составил 39,1 миллиардов рублей, две трети приходятся на техобслуживание и ремонт транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU