В Сочи продают «Лирику» без рецептов врачей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-06T12:34:23+03:00

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В одной из аптек Сочи правоохранителями было изъято более 25 тысяч таблеток, которые продавали без рецепта врача. Провизоры отпускали гражданам «Лирику» и «Тропикамид». Всего изъяли более 25 тысяч единиц сильнодействующих средств.

В отношении 33-летнего генерального директора аптеки, а также юрлица правоохранители составили два административных протокола по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

- Изъяли таблетки, а также нарушители выплатят штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU