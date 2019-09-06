В Крымском районе разбился 27-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-06T12:46:37+03:00

Известно, что у него не было водительских прав

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В крымском районе в ночь на 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, около 00:40 в районе 111-го километра автодороги Краснодар - Верхнебаканский 27-летний водитель мотоцикла марки Honda не справился с управлением. Он превысил допустимую скорость и на закруглении дороги упал с транспорта, в результате случившегося он попал под встречный автомобиль Hyundai, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГИБДД.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Известно, что у него не было водительских прав для управления мотоциклом.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU