2019-09-06T13:06:44+03:00
Общество

В Краснодаре 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта

Об изменениях сообщили в мэрии города
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспортаВ Краснодаре 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта
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В краевой столице 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта. Изменения затронут участок между Уральской и Бородина, а также Братской и территории между Сормовской и Продольной. Здесь установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто.

- Эти ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности движения. Транспорт, который стоит на этих улицах, создает помехи другим автомобилистам, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Запрещающие дорожные знаки на участке между Сормовской и Продольной установят с 30 сентября. В проезде Бородина они появятся по нечетной стороне, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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