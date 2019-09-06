СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-06T13:06:44+03:00

В Краснодаре 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта

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В краевой столице 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта. Изменения затронут участок между Уральской и Бородина, а также Братской и территории между Сормовской и Продольной. Здесь установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто.

- Эти ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности движения. Транспорт, который стоит на этих улицах, создает помехи другим автомобилистам, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Запрещающие дорожные знаки на участке между Сормовской и Продольной установят с 30 сентября. В проезде Бородина они появятся по нечетной стороне, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU