2019-09-06T13:24:58+03:00
Здоровье

Более 2,5 тысяч жителей Кубани обследовал автопоезд «Диспансеризация»

С начала года команда врачей выезжала в районы края 22 раза
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае действует нацпроект «Здравоохранение». Главная задача врачей в этом направлении выявление заболеваний на максимально ранних стадиях. Автопоезд позволяет жителям небольших сел и хуторов пройти первый этап диспансеризации, не выезжая в районный центр.

В этом комплексе жители района сдают общий и биохимический анализы крови, проходят флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Также краевые специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят врачебные консультации.

- Автопоезд дежурит в каждом районе от 2 до 5 дней, чтобы каждый желающий успел пройти бесплатное обследование. Следующий выезд 10 сентября в Архипо-Осиповку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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