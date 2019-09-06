Более 2,5 тысяч жителей Кубани обследовал автопоезд «Диспансеризация»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-06T13:24:58+03:00

С начала года команда врачей выезжала в районы края 22 раза

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В Краснодарском крае действует нацпроект «Здравоохранение». Главная задача врачей в этом направлении выявление заболеваний на максимально ранних стадиях. Автопоезд позволяет жителям небольших сел и хуторов пройти первый этап диспансеризации, не выезжая в районный центр.

В этом комплексе жители района сдают общий и биохимический анализы крови, проходят флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Также краевые специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят врачебные консультации.

- Автопоезд дежурит в каждом районе от 2 до 5 дней, чтобы каждый желающий успел пройти бесплатное обследование. Следующий выезд 10 сентября в Архипо-Осиповку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU