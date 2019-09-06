Более 2,5 тысяч жителей Кубани обследовал автопоезд «Диспансеризация»
В Краснодарском крае действует нацпроект «Здравоохранение». Главная задача врачей в этом направлении выявление заболеваний на максимально ранних стадиях. Автопоезд позволяет жителям небольших сел и хуторов пройти первый этап диспансеризации, не выезжая в районный центр.
В этом комплексе жители района сдают общий и биохимический анализы крови, проходят флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Также краевые специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят врачебные консультации.
- Автопоезд дежурит в каждом районе от 2 до 5 дней, чтобы каждый желающий успел пройти бесплатное обследование. Следующий выезд 10 сентября в Архипо-Осиповку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU