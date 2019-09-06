В Краснодаре с «выделенок» эвакуировали 103 машины

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-06T13:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 августа, незаконно припаркованные машины эвакуировали с выделенной полосы по 1 Мая на участке от Черкасской до 40-летия Победы. Рейд провели совместно сотрудники полиции и департамента транспорта и дорожного хозяйства.

- Работали эвакуаторы, нарушителям выписали штрафы, брошенные авто эвакуировали на штрафстоянку. Подобные мероприятия проводили по Северной и улице Проспект Чекистов. А также Тюляева и Тургенева, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Новые полосы мы начали вводить еще в начале июля, и у водителей было время, чтобы привыкнуть к новой организации движения. Теперь рейды с эвакуацией автомобилей и наказанием нарушителей с участием полиции проводим по каждой новой «выделенке», - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По полосе может ездить общественный транспорт, а также велосипедисты. Стоянка и остановка для личного транспорта здесь запрещена. Брошенные автомобили забирают эвакуаторы, в этом случае штраф составляет 2 тысячи рублей, за движение по выделенной полосе - 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU