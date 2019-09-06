2019-09-06T14:13:51+03:00
Происшествия

Краснодарцы жалуются на нашествие крыс

Они оккупируют даже многоэтажные дома
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жители Краснодара все чаще стали замечать в городе крыс. Причем они снуют не только в частном секторе, но и в зоне многоэтажной жилой застройки. Один из горожан снял на видео, как его атакует грызун.

- Автор ролика сетует, что на его месте мог оказаться ребенок, который мог бы испугаться и не отбиться от разносчика опасных заболеваний. Также он задается вопросом о том, что делать, если грызун забежит в квартиру, - пишет Регион Online.

Стоит добавить, что каждый год с жалобами на укусы крыс в больницы обращаются порядка 20 тысяч россиян. При этом, около 100 из них медики спасти не успевают. Крысы разносят очень опасные заболевания, несвоевременное лечение которых приводит человека к гибели. Чтобы не стать жертвой нападения грызунов, следует избегать посещения их излюбленных мест – помоек, кладов, подвальных помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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