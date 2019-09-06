Мальчику, которого нашли без сознания в Краснодаре, оплатят лечение

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-06T14:25:19+03:00

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Крупная транспортная компания согласилась взять на себя все расходы по лечению 13-летнего подростка, которого нашли в центре Краснодара с телесными повреждениями и без сознания. Об этом сообщила мама несовершеннолетнего, которая работает в данной организации.

- Сейчас лечение мальчика находится на контроле в краевом министерстве здравоохранения. Недавно стало известно, что в организме ребенка не обнаружено наркотических и психотропных веществ, - пишут Краснодарские известия.

Стоит отметить, что ранее медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, внутрижелудочное кровоизлияние, закрытый перелом шейки правого бедра. Мальчик до сих пор не пришел в сознание.

Напомним, в Крымском районе разбился 27-летний мотоциклист. Известно, что у него не было водительских прав. Авария произошла сегодня ночью в Крымском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU