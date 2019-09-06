Находки кубанских «черных копателей» передали в музей им. Фелицына

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-06T14:41:40+03:00

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В Краснодарском музее им. Е.Д. Фелицина пополнились фонды. 6 сентября 2019 года передали его сотрудникам полторы тысячи экспонатов, который нашли «черные копатели» на территории Кубани, а затем были изъяты у них оперативниками краевого ФСБ.

– Новые экспонаты относятся к разным эпохам. Они являются артефактами, которые могут многое рассказать о народах, населявших территорию Кубани, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что это не первая передача незаконно добытых артефактов в фонды музея. Более чем за 10 лет сотрудничества сотрудники ФСБ пополнили их более чем на 10 тысяч экспонатов. При этом, за их незаконный поиск 11 человек получили наказание в виде штрафов и реальных сроков лишения свободы.

Стоит добавить, что из переданных сегодня музею экспонатов более 800 имеют особую историческую и художественную ценность.

ИСТОЧНИК KP.RU