На Кубани работает «Медицинский компас»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-06T15:24:06+03:00

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Министерство здравоохранения Краснодарского края запустило сайт «Медицинский компас». Этот онлайн навигатор поможет жителям и гостям региона оперативно получать самую разнообразную тематическую информацию: расположение больниц и поликлиник, процедуры получения справок и многое другое.

- Благодаря порталу kubandoktor.ru пациенты смогут уточнить номер поликлиники, к которой они приписаны, а также легко записаться на прием к нужному специалисту. Также здесь доступна контактная информация всех медучреждений региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, портал поможет вызвать бригаду скорой помощи, расскажет о процедуре прохождения диспансеризации, как стать донором, что брать с собой в больницу при госпитализации и как встать на учет по беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU