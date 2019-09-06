Краснодар приходит в себя после залпового ливня

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-06T17:23:33+03:00

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В Краснодаре сложилась сложная дорожная обстановка из-за прошедшего в городе залпового ливня. Ситуация в режиме онлайн мониторится специалистами Единой дежурно-диспетчерской службы города. Сейчас воду с улиц откачивает 2 единицы спецтехники, наготове еще 18.

- В данный момент, из-за упавшего на контактную сеть дерева, приостановлено движение троллейбусов по улице Ставропольской. Также не ходит электротранспорт по ул. Трамвайной в районе ТЭЦ, из-за подтопления, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также из-за залитых водой путей встали трамваи на ул. Переходной в районе Вишняковского сквера, на пересечении Садовой и Буденного, Коммунаров и Длинной, а также в районе Городского Сада.

В городе на 6 и 7 сентября объявлено штормовое предупреждение. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей и гостей краевого центра просят звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU