2019-09-06T17:23:33+03:00
Происшествия

Краснодар приходит в себя после залпового ливня

Оперативные службы города работают в усиленном режиме
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре сложилась сложная дорожная обстановка из-за прошедшего в городе залпового ливня. Ситуация в режиме онлайн мониторится специалистами Единой дежурно-диспетчерской службы города. Сейчас воду с улиц откачивает 2 единицы спецтехники, наготове еще 18.

- В данный момент, из-за упавшего на контактную сеть дерева, приостановлено движение троллейбусов по улице Ставропольской. Также не ходит электротранспорт по ул. Трамвайной в районе ТЭЦ, из-за подтопления, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также из-за залитых водой путей встали трамваи на ул. Переходной в районе Вишняковского сквера, на пересечении Садовой и Буденного, Коммунаров и Длинной, а также в районе Городского Сада.

В городе на 6 и 7 сентября объявлено штормовое предупреждение. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей и гостей краевого центра просят звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре скончался учредитель компании «Каян» Константин Першин
Имена претендентов на кресло мэра Сочи объявят 10 сентября 2019 года
В Приморско-Ахтарске нашли украденного из гостиничного номера йоркширского терьера
Краснодар встал в 9-бальных пробках
В Краснодаре на Кубанской Набережной ветром снесло забор
В Анапе стартовал финал всероссийских спортивных соревнований школьников
Краснодарский микрорайон Маршала Жукова отметит четвертьвековой юбилей
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей
На Кубани работает «Медицинский компас»
Кубанские полицейские изъяли у жителя Джубги более 5 тысяч литров домашнего вина
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
Находки кубанских «черных копателей» передали в музей им. Фелицына
Мальчику, которого нашли без сознания в Краснодаре, оплатят лечение
Краснодарцы жалуются на нашествие крыс
На Кубани у судьи угнали автомобиль за 3 млн рублей
В Краснодаре с «выделенок» эвакуировали 103 машины
В Краснодаре загорелась кухня в частном доме
Более 2,5 тысяч жителей Кубани обследовал автопоезд «Диспансеризация»
Алана Мамаева: Освобождение Паши – лучший подарок на день рождения
В Краснодаре 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта
В Крымском районе разбился 27-летний мотоциклист
В Сочи продают «Лирику» без рецептов врачей
Кубань стала лидером в ЮФО по обороту торговли и общепита
В Новороссийске в кафе продавали опасный алкоголь
Жительница Нижегородской области продавала несуществующие путевки в Сочи
В Сочи после ливня помощь спасателей понадобилась местным жителям
Школьники Кубани приняли участие в онлайн-уроке «Я помню»
На Кубани собирают урожай винограда