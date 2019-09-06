2019-09-06T18:46:25+03:00
Политика

Имена претендентов на кресло мэра Сочи объявят 10 сентября 2019 года

После этого депутаты горсобрания выберут наиболее достойного
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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О том, кто претендует на должность мэра Сочи, станет известно 10 сентября 2019 года. Затем депутаты Городского собрания на тайном голосовании выберут нового градоначальника.

- Процедура голосования должна быть проведена не позднее, чем через 60 календарных дней с момента оглашения имен претендентов, - рассказал «КП» - Кубань» председатель Горсобрания курорта, заместитель председателя конкурсной комиссии Виктор Филонов.

По его словам, на пост мэра метят 34 человека. Они уже подали необходимые документы. 18 претендентов выдвинуты губернатором региона, а остальные являются самовыдвиженцами. Самому молодому кандидату – 30 лет, а самый солидный возраст у 68-летнего претендента.

Напомним, 8 сентября 2019 года на Кубани будут выбирать депутатов в краевой парламент, а также слуг народа в районах региона. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15. Сюда входят: Белоглинский, Новопокровский и Павловский районы. Всего же в воскресенье в нашем крае пройдет более 500 избирательных кампаний.+

ИСТОЧНИК KP.RU

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