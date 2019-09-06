В Краснодаре скончался учредитель компании «Каян» Константин Першин
В Краснодаре скончался 48-летний учредитель строительной компании «Каян» Константин Першин. Об этом сообщило сотрудникам фирмы руководство компании.
- Константин Леонидович скончался в реанимации краснодарской больницы, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в компании.
Что стало причиной смерти известного краснодарского бизнесмена, не сообщается. Говорят, что он вел здоровый образ жизни, не пил. Только неделю назад зачем-то начал курить.
-Вроде, проблем на работе никаких не было, - рассказывают его коллеги. – Дела у компании шли хорошо.
Это уже вторая смерть учредителя «Каяна». В декабре 2106 года в Краснодаре скончался партнер Першина Евгений Марочкин. Он упал с балкона 12-этажного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU