2019-09-06T18:48:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре скончался учредитель компании «Каян» Константин Першин

Он умер в реанимации
Варвара ДЫМ
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Константин Першин. Фото: соцсетиКонстантин Першин. Фото: соцсети
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В Краснодаре скончался 48-летний учредитель строительной компании «Каян» Константин Першин. Об этом сообщило сотрудникам фирмы руководство компании.

- Константин Леонидович скончался в реанимации краснодарской больницы, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в компании.

Что стало причиной смерти известного краснодарского бизнесмена, не сообщается. Говорят, что он вел здоровый образ жизни, не пил. Только неделю назад зачем-то начал курить.

-Вроде, проблем на работе никаких не было, - рассказывают его коллеги. – Дела у компании шли хорошо.

Это уже вторая смерть учредителя «Каяна». В декабре 2106 года в Краснодаре скончался партнер Першина Евгений Марочкин. Он упал с балкона 12-этажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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