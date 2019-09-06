В кубанских школах стартовал этап всероссийской олимпиады школьников

СЕГОДНЯ 19:43 2019-09-06T19:43:21+03:00

В 2019 году ее проведут по 24 предметам в четыре этапа

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В школах Краснодарского края стартовал этап всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 1 ноября 2019 года. В олимпиаде примут участие школьники 4-11 классов. Краевой этап начнут с интеллектуальных состязаний по биологии, а завершат в декабре информатикой.

- Краевой Центр развития одаренности разработал наглядные информационные материалы с расписанием олимпиад. Также в них указаны ресурсы и рекомендации по подготовке. Их можно найти на сайте организации, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что 6 сентября 2019 года кубанские ученики 8-11 классов приняли участие во Всероссийском онлайн-уроке «Я помню». Он был посвященный профессиям, которые помогают сохранять историческую память – библиотекарям, сотрудникам архивов и музеев.

Уроки проводят в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Старшеклассникам рассказывают о перспективных профессиях, достижениях отечественной науки и экономики. Следующие занятия запланированы на 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU