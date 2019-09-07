2019-09-07T09:16:51+03:00
Общество

В Туапсе задержали 8 тонн зараженных груш из Турции

В партии нашли вредителя – восточную плодожорку
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Global Look PressФОТО: Global Look Press
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В партии груш из Турции, весом 8,1 тонны, обнаружили вредителя - восточную плодожорку. Поэтому фрукт запретили ввозить в Россию. Груши вернули обратно в страну-отправителя.

- В 2018 году в пункты пропуска Кубани поступило 2048 тонн груш из Турции. Каждаю партию подкарантинной продукции проверили инспекторы Россельхознадзора. В результате в 4 партиях общим весом 52,7 тонн выявлена восточная плодожорка, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора Кубани. – Партии с вредителем отправляем обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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