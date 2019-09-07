На Кубани начался «Бархатный сезон»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-07T10:46:45+03:00

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По поручению губернатора, к 2030 году курорты края должны стать круглогодичными и принимать в год 22 млн туристов. Кроме Сочи к этому стремятся и другие районы Кубани. Для этого осенью проводят фестивали и конкурсы для туристов.

- В Геленджике пройдет конкурс профессионального мастерства среди шеф-поваров «Золотой половник», конкурс парикмахерского искусства «Модная штучка» и впервые пройдет фестиваль шансона, - сообщает пресс-служба администрации края. - Осенью курорты Кубани готовят развлекательную и познавательную программу из 80 событий, а также предложения по лечению, оздоровлению и морским путешествиям. В Северском районе пройдет фестиваль «Веселые шкварки», в Новороссийске – фестиваль «Хамса», в Темрюкском районе – «Атамань», «Казачья слава», «За общим столом», «Кубанские разносолы».

ИСТОЧНИК KP.RU