В Новороссийске открыли глубоководный терминал для океанских судов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-07T12:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Построили причал в июле 2019 года, а ввели объект в эксплуатацию 30 августа. Для нового глубоководного контейнерного причала весной доставили: 3 крана, 4 подъемника и 2 ричстакера. Это единственный причал на Кубани, который может принимать океанские суда, которые способны везти 10 тысяч контейнеров.

- Общая сумма инвестиций для строительства причала составила 125 млн долларов, - сообщает сайт группы компаний «Дело». - В год сооружение готово принять 700 тысяч контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU