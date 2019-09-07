2019-09-07T12:41:49+03:00
Общество

В Новороссийске открыли глубоководный терминал для океанских судов

Он будет принимать океанские контейнеровозы
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: группа компаний "Дело"ФОТО: группа компаний "Дело"
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Построили причал в июле 2019 года, а ввели объект в эксплуатацию 30 августа. Для нового глубоководного контейнерного причала весной доставили: 3 крана, 4 подъемника и 2 ричстакера. Это единственный причал на Кубани, который может принимать океанские суда, которые способны везти 10 тысяч контейнеров.

- Общая сумма инвестиций для строительства причала составила 125 млн долларов, - сообщает сайт группы компаний «Дело». - В год сооружение готово принять 700 тысяч контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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