Шаровая молния оставила Белореченск без света

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-07T13:53:22+03:00

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Утром 7 сентября шаровая молния попала в электрическую подстанцию «Очистные сооружения», которая давала свет одной из частей города. Из-за этого прекратилась подача электричества, на месте аварии уже работают специалисты.

- Во время грозы специалисты Адыгейских электрических сетей оперативно устраняют аварию, - сообщает пресс-служба администрации Белореченска. - Электричество восстановят как можно раньше. Бригады работают в усиленном режиме. Если у вас нет света, звоните в «Россети «Кубань»: 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU