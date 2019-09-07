Шаровая молния оставила Белореченск без света
На месте работаю аварийные бригады
ФОТО: Михаил ФРОЛОВ
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Утром 7 сентября шаровая молния попала в электрическую подстанцию «Очистные сооружения», которая давала свет одной из частей города. Из-за этого прекратилась подача электричества, на месте аварии уже работают специалисты.
- Во время грозы специалисты Адыгейских электрических сетей оперативно устраняют аварию, - сообщает пресс-служба администрации Белореченска. - Электричество восстановят как можно раньше. Бригады работают в усиленном режиме. Если у вас нет света, звоните в «Россети «Кубань»: 8-800-100-15-52.
ИСТОЧНИК KP.RU