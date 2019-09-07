В Сочи транспортная прокуратура нашла нарушения на границе с Абхазией
В суд направлен иск, обязывающий устранить замечания
ФОТО: Южная транспортная прокуратура
Изменить размер текста:
На автомобильном пункте пропуска Адлер нет решетчатых дверей и решеток на окнах первого этажа. Также работает не полностью охранное освещение через границу и видеонаблюдение на железнодорожном пункте пропуска.
- Начальнику Туапсинского центра организации работы железнодорожных станций Северо-Кавказской дирекции управления внесено представление, - сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. - Сочинской транспортной прокуратурой в суд направлен иск к «Росгранстрой», чтобы устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU