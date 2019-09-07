2019-09-07T14:15:35+03:00
Общество

В Сочи транспортная прокуратура нашла нарушения на границе с Абхазией

В суд направлен иск, обязывающий устранить замечания
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Южная транспортная прокуратураФОТО: Южная транспортная прокуратура
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На автомобильном пункте пропуска Адлер нет решетчатых дверей и решеток на окнах первого этажа. Также работает не полностью охранное освещение через границу и видеонаблюдение на железнодорожном пункте пропуска.

- Начальнику Туапсинского центра организации работы железнодорожных станций Северо-Кавказской дирекции управления внесено представление, - сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. - Сочинской транспортной прокуратурой в суд направлен иск к «Росгранстрой», чтобы устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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