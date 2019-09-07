В Анапе запретили купаться в море на матрасах и катамаранах
В городе объявлено штормовое предупреждение
ФОТО: Архив "КП"
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В Анапе снова запретили купаться в море, правда, только на надувных матрасах и катамаранах. Всему виной отжимной северо-восточный ветер, который много раз уносил нерадивых туристов в открытое море.
- Из-за усиления ветра на всех пляжах курорта запрещено купаться на надувных матрасах и катамаранах, - сообщает пресс-служба администрации Анапы. - Соблюдайте меры безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU