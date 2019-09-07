В Краснодаре потушили пожар на складе

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-07T16:33:43+03:00

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7 сентября в 12:15 диспетчеру сообщили о пожаре на складе на 1-ом Тихорецком проезде. На место выехали пожарные бригады, которые в 12:16 начали бороться с пламенем. Выяснилось, что горел склад на площади 100 квадратных метров

- В 12:37 пожарный локализовали пламя, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – В тушении задействовали 5 машин и 20 человек. Погибших и пострадавших нет. В 13:4 пламя ликвидировали. Причину возгорания пока не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU