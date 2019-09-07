2019-09-07T18:01:28+03:00
Общество

В Усть-Лабинском районе продавщица перепродавала украденные продукты

Возбуждено уголовное дело
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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29-летнюю девушку обвиняют по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В полицию обратился директор продуктового магазина, который сообщил, что во время инвентаризации он выявил недостачу на 100 тысяч рублей.

- Полицейские опросили заявителя, изучили записи с камер в магазине и установили личность подозреваемой в преступлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - 29-летнюю девушку полицейские задержали у нее дома. Установлено, что на три месяца сотрудница магазина похищала продукты, а потом продавала их. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направлены в суд. Девушке грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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