Краснодарский перинатальный центр вошел в тройку лучших в России
Он занял 3 место из 56
ФОТО: Архив "КП"
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В Краевом перинатальном центре помогают женщинам со сложной беременностью, родами, послеродовым периодом и недоношенным детям. Специалисты используют вспомогательные репродуктивные технологии.
- Основными критериями для победы в конкурсе стали успешные показали выхаживания маловесных детей, - сообщает пресс-служба администрации края. - На Кубани три высокотехнологичных перинатальных центра: два в Краснодаре и один в Сочи. В них специалисты применяют передовые технологии, чтобы выхаживать маловесных детей и успешно контролировать течение сложной беременности.
ИСТОЧНИК KP.RU