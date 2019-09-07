Краснодарский перинатальный центр вошел в тройку лучших в России

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-07T18:11:21+03:00

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В Краевом перинатальном центре помогают женщинам со сложной беременностью, родами, послеродовым периодом и недоношенным детям. Специалисты используют вспомогательные репродуктивные технологии.

- Основными критериями для победы в конкурсе стали успешные показали выхаживания маловесных детей, - сообщает пресс-служба администрации края. - На Кубани три высокотехнологичных перинатальных центра: два в Краснодаре и один в Сочи. В них специалисты применяют передовые технологии, чтобы выхаживать маловесных детей и успешно контролировать течение сложной беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU