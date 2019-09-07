2019-09-07T18:33:12+03:00
Общество

На Кубани решили благоустроить бухту Инал

Для этого создали рабочую группу
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Специалисты планируют детально изучить инфраструктуру бухты, чтобы затем выделить деньги на благоустройство. Рабочая группа планирует рассчитать количество инфраструктуры для пляжа. Для этого будут учитывать количество отдыхающих. Еще планируют внедрить требования к внешнему виду объектов.

- Бухта Инал недостаточно оснащена инженерными сетями, нет коммуникаций и единого подхода к размещению объектов торговли и услуг. Все это негативно отражается на имидже курорта, его популярности у туристов и инвестиционной привлекательности, - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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