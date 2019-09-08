На горнолыжном курорте в Сочи выпал первый снег
Такого в Сочи не было 30 лет. Обычно снег в горах выпадает в октябре-ноябре, а тут он посыпал 7 сентября.
Накрыло белым покрывалом горнолыжный курорт Горки город - тут снег выпал на отметке 2050 метров над уровнем моря. Этот участок больше известен как "Цирк-2".
- Снег пошел утром в субботу, 7 сентября, и до сих пор лежит, - сообщили в Горки городе. - На Аибге снег тоже немного шёл вперемешку с градом, в основном засыпало второй цирк Горки Города. Первый снег еще обязательно растает, как правило он лежит не более суток, но всё-равно это хороший знак.
Кстати, в прошлом году именно здесь снег выпал только в начале октября.
ИСТОЧНИК KP.RU