На горнолыжном курорте в Сочи выпал первый снег

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-08T09:09:24+03:00

Обычно он выпадает только в октябре

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Такого в Сочи не было 30 лет. Обычно снег в горах выпадает в октябре-ноябре, а тут он посыпал 7 сентября.

Накрыло белым покрывалом горнолыжный курорт Горки город - тут снег выпал на отметке 2050 метров над уровнем моря. Этот участок больше известен как "Цирк-2".

- Снег пошел утром в субботу, 7 сентября, и до сих пор лежит, - сообщили в Горки городе. - На Аибге снег тоже немного шёл вперемешку с градом, в основном засыпало второй цирк Горки Города. Первый снег еще обязательно растает, как правило он лежит не более суток, но всё-равно это хороший знак.

Кстати, в прошлом году именно здесь снег выпал только в начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU