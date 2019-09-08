В Сочи у управляющей компании отберут лицензию

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-08T10:17:01+03:00

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43 дома Сочи по вине управляющей компании могли остаться этой зимой без тепла. Все дело в том, что жильцы многоэтажек исправно платят за коммуналку, а вот уже самая управляющая компания, которая обслуживает эти дома, не переводит деньги поставщикам.

- Нам пришлось вмешаться в работу управляющей компании "Сочи", - отметил вице-мэр города Алексей Толмачёв. - Водоканал, теплосети и энергосбыт подали иски в суд на нее.Руководство УК будет отвечать перед судом за долги. А сейчас идет работа по лишению управляющей компании лицензии.

То есть дома, которые обслуживал УК "Сочи", передадут другим компаниям. И они уже будут готовить многоэтажки к зиме.

Кстати, всего в Сочи уже 80 процентов многоэтажных домов готовы к зиме. Остальные дома подготовят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU