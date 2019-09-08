На Кубани автомобиль налетел на мужчину, который присел на тротуар
В Апшеронске на мужчину, присевшего на клумбу, налетел автомобиль.
Это ЧП случилось 7 сентября в 12:40 в Апшеронске на улице Пролетарской, 2. Здесь на бордюр у клумбы только присел мужчина, как ему на ноги наехал автомобиль.
- Водитель «ВАЗа» вылетел с дороги на клумбу, на которой сидел мужчина, - сообщили "КП"-Кубань" в ГИБДД Краснодарского края. - Сейчас выясняем все обстоятельства случившегося.
У мужчины после ДТП были поломана нога. Он мог ее лишиться, елси бы медики вовремя не приехали и не сделали экстренную операцию.
- Операция длилась несколько часов, ногу мужчины удалось спасти, - сообщили в районной ЦРБ. - Сейчас он находится на специальной растяжке в травматологическом отделении.
А тем временем в сеть попал ролик, на котором видно, как произошло ЧП.
Мужчина еще даже не успел присесть на бордюр, как в него влетела машина. После того, как на мужчину наехал автомобиль, из салона выскочила женщина и стала хвататься за голову.
ИСТОЧНИК KP.RU