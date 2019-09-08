СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-08T11:54:29+03:00

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За поединком между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье следил и хавбек ФК "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов.

Бой прошел в Абу-Даби и Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC.

Полузащитник быков не спал вместе со всей страной. А когда бой завершился, Сулейманов в свойственной ему манере поздравил Хабиба с победой.

- Никто и не сомневался, - написал футболит у себя в Инстаграм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730792" frameborder="0"></iframe> Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в турнире.

Видимо, это была "ответочка" одного спортсмена другому. Ведь после матча "Краснодара" с "Порту" Хабиб Нурмагомедов похвалил Сулейманова за хорошую игру. В Португалии полузащитник "Краснодара" оформил дубль.

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ИСТОЧНИК KP.RU