2019-09-08T11:54:29+03:00
Спорт

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в турнире

Хавбек выгрузил видео у себя в Инстаграм
Варвара ДЫМ
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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За поединком между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье следил и хавбек ФК "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов.

Бой прошел в Абу-Даби и Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC.

Полузащитник быков не спал вместе со всей страной. А когда бой завершился, Сулейманов в свойственной ему манере поздравил Хабиба с победой.

- Никто и не сомневался, - написал футболит у себя в Инстаграм.

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в турнире.

Видимо, это была "ответочка" одного спортсмена другому. Ведь после матча "Краснодара" с "Порту" Хабиб Нурмагомедов похвалил Сулейманова за хорошую игру. В Португалии полузащитник "Краснодара" оформил дубль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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