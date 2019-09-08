2019-09-08T12:14:08+03:00
Общество

На избирательных участках Кубани работают 600 наблюдателей-общественников

Они следят за выборами
Варвара ДЫМ
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Выборы 8 сентября 2019Выборы 8 сентября 2019Фото: Варвара ДЫМ
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На выборах в Краснодарском крае работают наблюдатели не только от партий, но и общественники. Всего же на избирательных участках региона за порядком следят 600 наблюдателей-общественников.

- Кроме этого, на Кубани работает ситуационный-мониторинговый центр и «горячая линия» для избирателей, - сообщила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова. - Уже поступило 16 сообщений на "горячую линию", это были обращения организационного характера. А еще было сообщение, что люди пришли на выборы, а их не было. Пришлось объяснять, что в их районе выборы не проводятся. Главная задача наблюдателей на выборах 8 сентября на Кубани - не допустить нарушений.

Напомним, всего в регионе проходит 539 избирательных кампаний. Не голосуют только в Армавире, Краснодаре и Сочи.

- На данный момент выборы проходят в штатном режиме, - рассказал председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев. - Члены нашего Совета сейчас работают так же в Усть-Лабинском, Динском и Абинском районах. Есть представитель и в Избирательной комиссии Краснодарского края.

КОГО ВЫБИРАЕТ КУБАНЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

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