В Сочи пройдет забег по чайным плантациям

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-08T15:33:41+03:00

Он рассчитан на несколько дистанций

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4 ноября в Сочи пройдет первый в России горный марафон, в рамках которого проведут спортивный забег по чайным плантациям.

- Участникам предстоит преодолеть несколько маршрутов по чайным плантациям и Национальному парку, - сообщили организаторы забега. - Разработаны дистанции на 2, 5, 10, 25 и 45 километров.

Первые два маршрута - по мацестинским чайным плантациям. Третий - до Калинового озера. А четвертый и пятые - самые длинные. Это пробег до Воронцовских пещер и поселка Красная воля.

Победителям вручат медали. Правда, участие платное. Спортсменам придется заплатить от 1700 до 2200 рублей. Старт забега запланирован на 7:30 утра 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU