2019-09-08T15:33:41+03:00
Общество

В Сочи пройдет забег по чайным плантациям

Он рассчитан на несколько дистанций
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

4 ноября в Сочи пройдет первый в России горный марафон, в рамках которого проведут спортивный забег по чайным плантациям.

- Участникам предстоит преодолеть несколько маршрутов по чайным плантациям и Национальному парку, - сообщили организаторы забега. - Разработаны дистанции на 2, 5, 10, 25 и 45 километров.

Первые два маршрута - по мацестинским чайным плантациям. Третий - до Калинового озера. А четвертый и пятые - самые длинные. Это пробег до Воронцовских пещер и поселка Красная воля.

Победителям вручат медали. Правда, участие платное. Спортсменам придется заплатить от 1700 до 2200 рублей. Старт забега запланирован на 7:30 утра 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре девушка на «Мерседесе» устроила массовое ДТП
На трассе из Сочи в сторону Краснодара образовались огромные заторы
Выборы 8 сентября 2019 на Кубани: губернатор Краснодарского края проголосовал в Динском районе
На выборах проголосовали уже четверть избирателей Кубани
В Краснодар прибыл первый троллейбус с автономным ходом
На выборах в Краснодарском крае явка избирателей составляет 10,13%
На избирательных участках Кубани работают 600 наблюдателей-общественников
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в турнире
На Кубани автомобиль налетел на мужчину, который присел на тротуар
В Сочи у управляющей компании отберут лицензию
На горнолыжном курорте в Сочи выпал первый снег
На Кубани начались выборы 8 сентября: в регионе проводится 538 избирательных кампаний