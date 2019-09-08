В Краснодаре девушка на «Мерседесе» устроила массовое ДТП

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-08T17:00:32+03:00

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ДТП случилось 8 сентября утром в Краснодаре. 25-летняя девушка ехала на своем "Мерседесе" по улице Северной, на перекрестке с Чкалова она не заметила, что светофор переключился на красный, и врезалась в "Шевроле". Удар был такой силы, что ее иномарку откинуло в сторону на стоящий «Пежо», а «Шевроле» влетел в «Ниссан».

- В массовой аварии никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, - рассказал официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

А днем ранее в Апшеронском районе Кубани в аварии пострадал мужчина, который присел на бордюр отдохнуть. На его ноги наехал автомобиль. Если бы не вовремя сделанная операция, мужчина мог бы остаться без ног.

ИСТОЧНИК KP.RU