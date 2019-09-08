В Новороссийске на припаркованный автомобиль рухнуло дерево
Машина сильно помята
В Новороссийске на авто упало дерево. Фото: Алексей Одеров
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В Новороссийске на улице Карамзина на припаркованную "пятнадцатую" упало дерево. В городе-герое в этот день был сильный ветер, порывом и повалило старое дерево.
- Спасатели при помощи бензопилы распилили аварийное дерево и освободили автомобиль из плена, - рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Спасатели распилили ветки. Фото: Алексей Одеров
В салоне никого не было. Но машина сильно помята. Рухнувшее дерево испортило правую сторону автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU