2019-09-08T21:16:03+03:00
Происшествия

В Новороссийске на припаркованный автомобиль рухнуло дерево

Машина сильно помята
Варвара ДЫМ
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В Новороссийске на авто упало дерево. Фото: Алексей ОдеровВ Новороссийске на авто упало дерево. Фото: Алексей Одеров
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В Новороссийске на улице Карамзина на припаркованную "пятнадцатую" упало дерево. В городе-герое в этот день был сильный ветер, порывом и повалило старое дерево.

- Спасатели при помощи бензопилы распилили аварийное дерево и освободили автомобиль из плена, - рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Спасатели распилили ветки. Фото: Алексей Одеров

Спасатели распилили ветки. Фото: Алексей Одеров

В салоне никого не было. Но машина сильно помята. Рухнувшее дерево испортило правую сторону автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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