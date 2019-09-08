В Геленджике горит частный дом на 1000 квадратных метрах

СЕГОДНЯ 22:18 2019-09-08T22:18:38+03:00

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В Геленджике на улице Борисовской в 19:39 загорелся частный дом. Когда пожарные приехали к месту ЧП, была угроза распространения огня дальше.

- Уже несколько часов спасатели тушат огонь, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 21:28 объявлен повышенный ранг пожара. Площадь возгорания - около 1000 квадратных метров.

Огонь тушат 90 человеки 15 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Развернут штаб пожаротушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730875" frameborder="0"></iframe> Пожар в Геленджике.

ИСТОЧНИК KP.RU