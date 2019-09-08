2019-09-08T22:18:38+03:00
Происшествия

В Геленджике горит частный дом на 1000 квадратных метрах

Пожару присвоен повышенный ранг опасности [видео]
Варвара ДЫМ
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Пожарные тушат огоньПожарные тушат огоньФото: Олег УКЛАДОВ
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В Геленджике на улице Борисовской в 19:39 загорелся частный дом. Когда пожарные приехали к месту ЧП, была угроза распространения огня дальше.

- Уже несколько часов спасатели тушат огонь, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 21:28 объявлен повышенный ранг пожара. Площадь возгорания - около 1000 квадратных метров.

Огонь тушат 90 человеки 15 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Развернут штаб пожаротушения.

Пожар в Геленджике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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