В Геленджике горит частный дом на 1000 квадратных метрах
Пожару присвоен повышенный ранг опасности [видео]
Пожарные тушат огоньФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
В Геленджике на улице Борисовской в 19:39 загорелся частный дом. Когда пожарные приехали к месту ЧП, была угроза распространения огня дальше.
- Уже несколько часов спасатели тушат огонь, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 21:28 объявлен повышенный ранг пожара. Площадь возгорания - около 1000 квадратных метров.
Огонь тушат 90 человеки 15 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Развернут штаб пожаротушения.
Пожар в Геленджике.
ИСТОЧНИК KP.RU