2019-09-09T07:13:32+03:00
Звезды

Итоги 28-го фестиваля «Киношок» подвели в Анапе

8 сентября назвали победителей всех пяти конкурсов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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На церемонии награждения глава Анапы Юрий Поляков и председатель Совета Леонид Кочетов вручили медаль «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа» председателю оргкомитета фестиваля Сергея Новожилова. Именно он выступил с идеей создания первого «Киношока» в Анапе в 1992 году.

- В конкурсе документальных фильмов отметили ленты «Повесть о настоящем Фиссоне» (Россия) и «Летсплей» (Россия), награду получил «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» (Россия), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди короткометражек дипломы получили ленты «Красиво жить» (Россия) и «Пляж/Лес/Тамбур» (Беларусь). Лучшим фильмом признана «Холодная комната» (Россия).

В конкурсе «ТВ-Шок» победителя выбирали сами зрители. На первом месте - «Медное солнце» (Россия).

В номинации «Киномалышок» дети в кинотеатрах Анапы, Крымска, Темрюка и Новороссийска выбирали лучший мультик. Здесь лидером стал «Водяная».

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино достался Александру Адабашьян, Себастьяну Аларкон за фильм «Оппозиционер». Главный приз фестиваля «Золотая лоза» получила кинолента из Узбекистана «Горячая лепёшка», режиссер УмидХамдамов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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