2019-09-09T08:09:00+03:00
Общество

Погода 9-10 сентября в Краснодарском крае: начало недели будет ветреным и без осадков

Воздух прогреется до +29 градусов
Александра ПОДУШКО
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Воздух прогреется до +29 градусовВоздух прогреется до +29 градусовФото: Алексей ФОКИН
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В Краснодаре 9 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 метров в секунду, временами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем прогреется до 26…28 градусов.

По данным Яндекс.Погоды, в краевой столице во вторник ясно, ветер до 7 метров в секунду. Столбики термометров покажут +27 градусов тепла.

- На Кубани 9 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11…16 градусов, днем 23…28 градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

На Черноморском побережье дождя не ожидается. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду, в районе Новороссийска порывы 23-25 сносят с ног. Температура воздуха +29.

10 сентября днем и вечером в юго-восточных предгорьях и горах местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Днем тепло до +29 градусов.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, в Новороссийске все также ветрено. Температура воздуха днем 24…29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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