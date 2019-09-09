СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-09T09:07:37+03:00

В Славянском районе у мужчины в гараже нашли наркотики

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Полицейские Славянского района по наводке проверили 35-летнего местного жителя. В информации сообщалось, что он хранит на территории своего дома наркотики.

- В ходе проведения осмотра в гараже подозреваемого правоохранители нашли высушенные части растения, по внешним признакам схожего с коноплей. Экспертиза это подтвердила, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал, что хранил коноплю, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU