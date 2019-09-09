Жительница Краснодара может оказаться за решеткой за партию таблеток для похудения

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-09T09:46:10+03:00

Она собиралась продавать их через соцсети

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Полицейские обнаружили международное почтовое отправление из Республики Казахстан в адрес жительницы Кубани. В посылке находились препараты, содержащие сильнодействующие вещества.

- Женщина заказала различные биологически активные добавки и таблетки, используемые для похудения. Их она планировала реализовать через социальные сети, где товар пользовался большим спросом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарской таможни.

Все препараты забрали на экспертизу. Было установлено, что они содержат сильнодействующее вещество «Сибутрамин» общей массой более 400 граммов. Перемещение таких таблеток через таможенную границу ограничено законодательством РФ.

На жительницу Краснодара завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Ей грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU