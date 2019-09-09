В Краснодаре в микрорайоне Репина сносят незаконный ангар

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-09T10:09:43+03:00

Его возвели без каких-либо разрешений на строительство

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В краевой столице специалисты демонтируют одноэтажное здание площадью почти 800 квадратных метров, которое находится на улице Стахановской. Иск подала администрация города. Суд признал это здание незаконно возведенной постройкой.

Ангар появился на обочине автодороги вблизи многоквартирных жилых домов в 2016 году. Разрешения на его строительство не было. Администрация обратилась в суд с требованием о сносе данного объекта. В результате он признан незаконным, владельцу отказали в признании права собственности. В ближайшее время муниципальный участок освободят.

- С начала 2019 года в городе демонтировали 127 нестационарных объектов и 25 капитальных строений, возведенных с нарушениями либо без разрешительных документов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU