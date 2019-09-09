2019-09-09T10:19:44+03:00
Общество

На Кубани учреждения допобразования посетили свыше 380 тысяч человек

На выходных здесь прошли Дни открытых дверей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае 7 и 8 сентября спортивные секции и центры творчества представили свою деятельность детям и их родителям. В акции приняли участие 247 заведений допобразования.

- Здесь также проходили творческие выступления ансамблей, спортивные соревнования, конкурсы, выставки произведений декоративно-прикладного искусства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Для родителей провели консультации, на которых определяли, в какую организацию лучше зачислить ребенка, – уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

На данный момент в заведениях дополнительного образования Краснодарского края обучаются более 350 тысяч детей и подростков от 5 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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