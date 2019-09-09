2019-09-09T10:30:45+03:00
Происшествия

Жительница Кубани скрывала ребенка от мужа в Беларуси

Девочку нашли судебные приставы
Александра ПОДУШКО
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Жительница Кубани скрывала ребенка от мужа в БеларусиЖительница Кубани скрывала ребенка от мужа в БеларусиФото: Архив "КП"
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Жительница Краснодарского края всячески мешала встречам ее бывшего мужа с дочерью. Мужчина обратился в суд, чтобы решить этот вопрос. Исполнительный лист был передан в Тихорецкий районный отдел УФССП по краю. Однако женщины дома не было.

- Судебные приставы применили полный комплекс мер, направленных на поиск ребенка. Они выяснили, что женщина с дочерью выехала в Республику Беларусь, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Приставы подготовили запрос о межгосударственном розыске, действующем в рамках Договора государств – участников СНГ. В результате, сотрудники УУР УВД Брестского облисполкома МВД Республики Беларусь нашли ребенка и его матери. Розыскное дело было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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