2019-09-09T10:40:35+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина упал с моста в Лазаревском районе

Он ударился головой, самостоятельно выбраться из ручья не смог
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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Инцидент произошел вечером 6 сентября в Вардане в Лазаревском районе Сочи. Компания местных жителей отдыхала, расположившись прямо на мосту. Внезапно один из мужчин, 62-летний местный житель, упал с 4-метровой высоты в ручей.

- При падении он сильно ударился головой. Самостоятельно выбраться из ручья он не смог. Очевидцы, не сумев ему тоже помочь, вызвали спасателей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

На место прибыли сотрудники Сочинского отряда "Кубань-СПАС". Используя носилки и альпинистское снаряжение, они подняли пострадавшего наверх и передали бригаде скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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