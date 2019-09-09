В Сочи мужчина упал с моста в Лазаревском районе

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-09T10:40:35+03:00

Он ударился головой, самостоятельно выбраться из ручья не смог

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вечером 6 сентября в Вардане в Лазаревском районе Сочи. Компания местных жителей отдыхала, расположившись прямо на мосту. Внезапно один из мужчин, 62-летний местный житель, упал с 4-метровой высоты в ручей.

- При падении он сильно ударился головой. Самостоятельно выбраться из ручья он не смог. Очевидцы, не сумев ему тоже помочь, вызвали спасателей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

На место прибыли сотрудники Сочинского отряда "Кубань-СПАС". Используя носилки и альпинистское снаряжение, они подняли пострадавшего наверх и передали бригаде скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU