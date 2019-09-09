2019-09-09T11:00:42+03:00
Происшествия

На Кубани пройдет чемпионат возможностей

Он состоится в Армавире 11 и 12 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: abilympicspro.ruФото: abilympicspro.ru
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В Краснодарском крае пройдет III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - Абилимпикс 2019. Он состоится в Армавире 11 и 12 сентября.

- Соревнования будут организованы на базе 8 профессиональных образовательных организаций города. Целью движения Абилимпикс является создание системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Эти соревнования позволяют людям поверить в себя, продемонстрировать уровень своих возможностей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Участниками станут 265 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65 лет. Каждый сможет показать свое профессиональное мастерство в одной из 18 соревновательных компетенций.

С участниками будут работать волонтеры и социальные работники. Победители получат возможность представить Краснодарский край на V Национальном чемпионате Абилимпикс, который пройдет в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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