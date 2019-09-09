Сочинец из-за ревности убил свою знакомую

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-09T11:07:24+03:00

Теперь он может попасть за решетку на длительный срок

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42-летнего сочинца подозревают в убийстве своей знакомой. Мужчине предъявили обвинение в причинении телесных повреждений, которые повлекли смерть.

- Как установило следствие, ночью 1 сентября 2019 года злоумышленник распивал спиртные напитки вместе с потерпевшей и еще одним знакомым. Тот начал оказывать женщине знаки внимания. Задержанный сделал ей замечание, что привело в ссоре, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Утром, находясь в переходе через железнодорожный переезд к пляжу Бриз злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове. Знакомые мужчины вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила женщину в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU