СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-09T11:13:13+03:00

В Сочи на пляже мужчина украл накладные волосы, а потом пришел в полицию с повинной Фото: Архив "КП"

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28 августа в дежурную часть Сочи пришел мужчина. Он рассказал, что 25 августа в 06:00 был на пляже ГК «Бархатные сезоны» и совершил кражу. Территория отдыха находится в Адлерском районе курорта.

25-летний мужчина увидел на первом этаже спасательной вышки накладные волосы и решил их присвоить себе. Как раз рядом никого не было. Он быстро взял добычу и скрылся с места происшествия.

- Парень не нашел, куда сбыть волосы. Несколько дней его терзала совесть, он не выдержал и пришел в полицию. Свою вину он признал полностью и сильно раскаивается, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Так как в полицию о краже волос никто не обращался, на молодого человека пока не завели уголовное дело. По данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU