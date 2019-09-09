2019-09-09T11:13:13+03:00
Происшествия

В Сочи на пляже мужчина украл накладные волосы, а потом пришел в полицию с повинной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на пляже мужчина украл накладные волосы, а потом пришел в полицию с повиннойВ Сочи на пляже мужчина украл накладные волосы, а потом пришел в полицию с повиннойФото: Архив "КП"
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28 августа в дежурную часть Сочи пришел мужчина. Он рассказал, что 25 августа в 06:00 был на пляже ГК «Бархатные сезоны» и совершил кражу. Территория отдыха находится в Адлерском районе курорта.

25-летний мужчина увидел на первом этаже спасательной вышки накладные волосы и решил их присвоить себе. Как раз рядом никого не было. Он быстро взял добычу и скрылся с места происшествия.

- Парень не нашел, куда сбыть волосы. Несколько дней его терзала совесть, он не выдержал и пришел в полицию. Свою вину он признал полностью и сильно раскаивается, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Так как в полицию о краже волос никто не обращался, на молодого человека пока не завели уголовное дело. По данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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