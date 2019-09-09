Мэром Сочи назначен Алексей Копайгородский

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-09T11:24:34+03:00

Он будет занимать этот пост временно

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Временно исполняющим обязанности мэра Сочи назначен заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский. Он также стал первым заместителем главы администрации курорта, перейдя с государственной службы на муниципальную.

- На минувшей неделе руководитель Городского собрания Виктор Филонов сообщил, что среди претендентов на мэрское кресло есть два человека, которых делегировал губернатор, - говорят источники в мэрии Сочи.

Также возможным мэром курорта называли заместителя главы городской администрации Григория Артамонова. Вполне возможно, что по итогам первой части конкурса по выборам главы сочинской администрации на «финишную прямую» выйдут именно они.

Добавим, полномочия бывшего градоначальника Сочи Анатолия Пахомова истекли 8 сентября 2019 года. В данный момент он находится в отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU