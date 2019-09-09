2019-09-09T11:42:04+03:00
Общество

Новороссийске откроют новую дорогу

Улицу Видова ремонтировали несколько месяцев
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Новороссийске 10 сентября 2019 года в 12:00 торжественно откроют улицу Видова. Реконструкцию дороги на участке от Тобольской до Луначарского здесь начали в феврале.

- Рабочие расширили дорогу до 17,5 метров, что позволило организовать двухстороннее движение. Благодаря ремонту в городе появилась безопасная и современная дорога длинно1й 2,5 км, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.

Стоит добавить, что в 2019 году в Новороссийске отремонтировали более 14 км городских улиц. Ежегодно на данные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» город-герой тратит 550 млн рублей на условиях софинансирования.

Напомним, в краевой столице 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта. Изменения затронут участок между Уральской и Бородина, а также Братской и территории между Сормовской и Продольной. Здесь установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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