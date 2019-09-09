В Абинском районе школьница отравилась таблетками после ссоры с подругой

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-09T12:13:26+03:00

Сейчас в случившемся разбираются люди в форме.

К счастью, угрозы для ее жизни нет

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Инцидент произошел в Абинском районе. В местную ЦРБ госпитализировали 16-летнюю школьницу с подозрением на медикаментозное отравление. Во всех подобных случаях медики обязаны сообщать в правоохранительные органы. Так произошло и в этот раз.

- Сообщение поступило в два часа ночи 4 сентября. Фельдшер рассказала, что в приемное отделение доставили девочку, которая проживает в поселке Ахтырском, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Девочка сказала, что приняла 15 таблеток, но на самом деле нашли всего три.

По официальным данным, десятиклассница у психиатра никогда не наблюдалась, на учете в местном отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

- Врачам она объяснила, что незадолго до того, как принять препарат, она поссорилась с лучшей подругой, которая ее оклеветала, - добавляет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Угрозы жизни девушки нет. После тщательного осмотра она отпущена домой.

Сейчас в случившемся разбираются люди в форме.

ИСТОЧНИК KP.RU