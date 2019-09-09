2019-09-09T12:13:26+03:00
Происшествия

В Абинском районе школьница отравилась таблетками после ссоры с подругой

К счастью, угрозы для ее жизни нет
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Сейчас в случившемся разбираются люди в форме.Сейчас в случившемся разбираются люди в форме.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Абинском районе. В местную ЦРБ госпитализировали 16-летнюю школьницу с подозрением на медикаментозное отравление. Во всех подобных случаях медики обязаны сообщать в правоохранительные органы. Так произошло и в этот раз.

- Сообщение поступило в два часа ночи 4 сентября. Фельдшер рассказала, что в приемное отделение доставили девочку, которая проживает в поселке Ахтырском, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Девочка сказала, что приняла 15 таблеток, но на самом деле нашли всего три.

По официальным данным, десятиклассница у психиатра никогда не наблюдалась, на учете в местном отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

- Врачам она объяснила, что незадолго до того, как принять препарат, она поссорилась с лучшей подругой, которая ее оклеветала, - добавляет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Угрозы жизни девушки нет. После тщательного осмотра она отпущена домой.

Сейчас в случившемся разбираются люди в форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В консолидированный бюджет Кубани с начала года поступило свыше 214 млрд рублей
Илья Шакалов победил на муниципальных выборах
В Туапсе обокрали детский лагерь на 1,6 млн рублей
Дело о смерти ребенка в детсаду Краснодара взял на контроль Александр Бастрыкин
В Краснодаре 14-летний подросток отравился обезжиривателем
Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка
Сочинский суд признал директоров двух предприятий виновными в хищении бюджетных денег
На Кубани полицейские заставили пенсионерку написать явку с повинной, угрожая забрать внучку
Покупатели жилья в Краснодаре заявляют о сложностях выбора
В Краснодаре оштрафовали водителя завышенной «Приоры»
На Кубани задержали подозреваемого в наркоторговле
«Краснодар Водоканал» завершил реконструкцию коллектора на Покрышкина
На Кубани может сорваться отопительный сезон
Краснодар примет краевой этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
На Кубани проведут краевой чемпионат «Абилимпикс 2019»
В Краснодаре мужчину обокрала Интернет-знакомая
На благоустройство Геленджика выделили более 27 миллионов рублей
В Краснодаре пройдут «Кубок России» и «Кубок Кавказа» по тайскому боксу
В Сочи в выходные помощь спасателей понадобилась несколько раз
Сочинская полиция ищет несостоявшегося насильника
В Сочи ребенка боднула корова
На Кубани девятиклассница упала с крыши многоэтажки
В Краснодаре полиция ищет водителя завышенной «Лады Приоры»
Среди погибших в жесткой аварии на Кубани четыре члена избиркома