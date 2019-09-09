Легкоатлеты Кубани завоевали восемь наград на чемпионате России

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-09T12:01:18+03:00

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Легкоатлеты из Краснодарского края заняли третье общекомандное место, уступив представителям из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, первые места завоевали Дмитрий Тарабин в метании копья, Артем Примак – в прыжках в длину, Александр Лесной – в толкании ядра, Полина Миллер – в беге на 400 метров.

«Серебро» взяли Евгений Плохой в беге на 100 метров, Даниил Цыплаков в прыжках в высоту и Евгений Лукьяненко в прыжках с шестом. «Бронза» у Анатолия Ряполова в прыжках в длину.

- Главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский выделил тех, кому удалось выполнить нормативы на чемпионат мира и Олимпиаду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU