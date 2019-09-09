2019-09-09T12:09:00+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина умер, подавившись шашлыком

Инцидент произошел в Ейске
Максим ОСОКИН
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На Кубани мужчина умер, подавившись шашлыкомНа Кубани мужчина умер, подавившись шашлыкомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ейске посиделки в кафе закончились трагедией. В одном из заведений общественного питания 39-летний мужчина заказал себе свиного шашлыка. Во время еды он подавился и скоропостижно скончался.

- Оказать помощь потерпевшему очевидцы происшествия не успели. К моменту приезда кареты скорой помощи он был уже мертв. Признаков насильственной смерти, приехавшие на место полицейские, не обнаружили, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По факту смерти мужчины назначено проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, 42-летнего сочинца подозревают в убийстве своей знакомой. Мужчине предъявили обвинение в причинении телесных повреждений, которые повлекли смерть. Как установило следствие, ночью 1 сентября 2019 года злоумышленник распивал спиртные напитки вместе с потерпевшей и еще одним знакомым. Тот начал оказывать женщине знаки внимания. Задержанный сделал ей замечание, что привело в ссоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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