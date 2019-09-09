2019-09-09T13:10:09+03:00
Происшествия

В Сочи ребенка боднула корова

Его доставили в городскую больницу
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ребенка боднула короваВ Сочи ребенка боднула короваФото: Архив "КП"
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В поселке Лоо Лазаревского района Сочи 2 сентября на ребенка напала корова. 8-летний мальчик приехал с семьей из Санкт-Петербурга на курорт.

На улице возле их съемного дома паслись коровы. Мальчик решил подразнить животное, которое мирно жевало траву. В какой-то момент корова боднула мальчика. Удар был очень сильный, ребенок отлетел на землю. Испуганные родители тут же прибежали на помощь и вызвали скорую.

- Мальчика доставили в городскую больницу№9. Дежурная медсестра сообщила о ЧП в полицию. Ребенка обследовали и поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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