В Сочи ребенка боднула корова

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-09T13:10:09+03:00

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В поселке Лоо Лазаревского района Сочи 2 сентября на ребенка напала корова. 8-летний мальчик приехал с семьей из Санкт-Петербурга на курорт.

На улице возле их съемного дома паслись коровы. Мальчик решил подразнить животное, которое мирно жевало траву. В какой-то момент корова боднула мальчика. Удар был очень сильный, ребенок отлетел на землю. Испуганные родители тут же прибежали на помощь и вызвали скорую.

- Мальчика доставили в городскую больницу№9. Дежурная медсестра сообщила о ЧП в полицию. Ребенка обследовали и поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU