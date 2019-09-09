В Сочи ребенка боднула корова
В поселке Лоо Лазаревского района Сочи 2 сентября на ребенка напала корова. 8-летний мальчик приехал с семьей из Санкт-Петербурга на курорт.
На улице возле их съемного дома паслись коровы. Мальчик решил подразнить животное, которое мирно жевало траву. В какой-то момент корова боднула мальчика. Удар был очень сильный, ребенок отлетел на землю. Испуганные родители тут же прибежали на помощь и вызвали скорую.
- Мальчика доставили в городскую больницу№9. Дежурная медсестра сообщила о ЧП в полицию. Ребенка обследовали и поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU